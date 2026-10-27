ओरछा के श्रीरामराजा मंदिर की समय-सारणी में बदलाव, आज से सुबह 9 बजे बाल भोग आरती के साथ खुलेंगे दरबार

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़/ ओरछा। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा के विश्व प्रसिद्ध श्रीरामराजा मंदिर में दर्शन और आरती की समय-सारणी में 27 अक्टूबर से परिवर्तन कर दिया गया है। शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से मंदिर के दरबार खुलने और बंद होने का समय बदलने की परंपरा है।

दरबार सुबह 9 बजे बाल भाग आरती के साथ खुलेगा