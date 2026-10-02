पहले पिस्टल से फायरिंग, फिर शराब दुकान में लूट; टीकमगढ़ में बदमाशों की बेखौफ दबंगई CCTV में कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सरेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हुए गोलीबारी और लूटपाट करने से भी नहीं कतरा रहे हैं।

ताजा मामला देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मोहनगढ़ तिगैला (बाबरी) स्थित शराब दुकान का है, जहां गुरुवार देर रात अवैध हथियारबंद बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी मचाई। इस पूरी वारदात के दो अलग-अलग सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं।

फायरिंग कर दुकान में घुसे