नईदुनिया प्रतिनिधि, ​टीकमगढ़। बम्होरीकलां थाना क्षेत्र के ग्राम बराना में सोमवार सुबह शराब दुकान के कर्मचारियों की अभद्रता से भड़के ग्रामीणों और महिलाओं ने कंपोजिट शराब दुकान में तोड़फोड़ कर दी। विवाद के दौरान दुकान कर्मचारियों द्वारा राइफल दिखाकर खदेड़ने और बंदूक की बट लगने से एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि दो अन्य महिलाएं भी चोटिल हुई हैं।

घटना के बाद गांव में तनाव के लिहाज से बम्होरीकलां, जतारा और पलेरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और गांव छावनी में तब्दील हो गया है। तनाव के देखते हुए बम्होरीकलां, जतारा और पलेरा थाने की तैनात पुलिस अधिकारी। नईदुनिया शराब दुकान के पास लगा है सार्वजनिक नल ​जानकारी के अनुसार ग्राम बराना में संचालित देसी-अंग्रेजी कंपोजिट शराब दुकान के पास ही पेयजल आपूर्ति के लिए सार्वजनिक नल लगा हुआ है, जहां रोजाना महिलाओं और युवतियों का पानी भरने के लिए आना-जाना लगा रहता है। सोमवार सुबह एक युवती नल पर पानी भरने पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान शराब दुकान पर बैठे लोगों ने युवती के साथ अमर्यादित भाषा का उपयोग किया।