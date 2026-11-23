नईदुनिया प्रतिन‍िधि, टीकमगढ़। बम्होरीकलां थाना क्षेत्र के बराना गांव में स्थित शराब दुकान में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर दी। जहां शराब दुकान के कुछ कर्मचारियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच रही है।