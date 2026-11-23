टीकमगढ़ जिले के बराना में शराब की दुकान में तोड़फोड़, कर्मचारी घायल
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले स्थित बम्होरीकलां थाना क्षेत्र के बराना गांव में हंगामे की बड़ी खबर सामने आई है।
Publish Date: Mon, 23 Nov 2026 01:14:27 PM (IST)Updated Date: Mon, 23 Nov 2026 01:17:04 PM (IST)
टीकमगढ़ में शराब की दुकान पर हमला। - एआई इमेज
नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। बम्होरीकलां थाना क्षेत्र के बराना गांव में स्थित शराब दुकान में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर दी। जहां शराब दुकान के कुछ कर्मचारियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच रही है।