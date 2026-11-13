टीकमगढ़ में बिजली कंपनी की कार्रवाई पर रोकर बोला मासूम- मोटर जब्त की तो कतरा-कतरा कर कुएं में फेंक देंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। बकाया बिजली बिल न चुकाने पर खेत के कुएं में लगी मोटर जब्त करने पहुंची बिजली विभाग की टीम के सामने आठ वर्षीय मासूम हाथ में हंसिया लिए रोते हुए बोला- 'तुम्हारे बाप के खंभे गांव में लगे हुए हैं, उन्हें जाकर निकाल लो। यह मोटर हमारे बाप के खून-पसीने और पैसों की कमाई से खरीदी गई है। अगर इसे जब्त किया, तो कतरा-कतरा करके कुएं में फेंक देंगे।' यह आर्थिक तंगी की लाचारी का आक्रोश था, जो अपनी आजीविका का एकमात्र साधन मोटर पंप छिनते देख निकला था।