8 साल के बेटे ने कोर्ट में बताई आंखों देखी घटना, उज्जैन में पत्नी ने प्रेमी और साथी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, तीनों को आजीवन कारावास

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपितों ने शव घर के पास गड्ढे में फेंक दिया था। करीब चार साल पुराने इस मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा की अदालत ने मृतक की पत्नी सहित तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में घटना के समय आठ साल के बालक की गवाही अहम साबित हुई। न्यायालय ने मृतक के नाबालिग बेटे और बेटी को पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आर्थिक सहायता देने के भी आदेश दिए हैं।

उप निदेशक अभियोजन राजेंद्र कुमार खांडेगर के अनुसार 24 दिसंबर 2022 को भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम झिरन्या निवासी गंगाराम ने अपने बेटे जितेंद्र बंजारा का शव मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।