उज्जैन के कालभैरव मंदिर में श्रद्धालुओं की सुगम निकासी के लिए बन रहा 200 फीट लंबा मिनी ब्रिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : कालभैरव मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को बाहर निकलने के लिए अब मुख्य द्वार तक लौटने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए शिप्रा नदी की ओर मंदिर की दीवार खोलकर करीब 200 फीट लंबा मिनी ब्रिज बनाया जा रहा है।

लोहे के पाइप और गर्डर से तैयार हो रहे इस ब्रिज के ऊपर पारदर्शी शेड लगाया जाएगा। इसके शुरू होने पर मुख्य द्वार से प्रवेश और नदी की ओर बने मार्ग से निकास की व्यवस्था की जा सकेगी। सिंहस्थ-2028 में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए यह व्यवस्था की जा रही है।