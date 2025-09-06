नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। बड़नगर रोड पर शिप्रा नदी पर बने बड़े पुल पर शनिवार रात गंभीर हादसा हो गया। चक्रतीर्थ की ओर से कार्तिक मेला मैदान की ओर जा रही एक सफेद रंग की कार पुल से शिप्रा नदी में गिर गई। सूचना मिलने पर महाकाल टीआई गगन बादल व होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे थे।

टीआई बादल ने बताया कि शनिवार रात को बड़नगर रोड पर शिप्रा नदी पर बने बड़े पुल से एक कार गिरने की सूचना मिली थी। सफेद रंग की कार में तीन से चार लोग सवार थे।

कार सवार लोग चक्रतीर्थ की ओर से कार्तिक मेला मैदान तरफ जाते समय पुल पर रैलिंग नहीं लगी होने के कारण कार सीधे नदी में गिर गई।

जिले व आसपास के क्षेत्रों में कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि गोताखोरों की मदद से कार निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक दिन पहले ही पुल पर निरीक्षण करने पहुंचे थे एसपी