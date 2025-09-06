उज्जैन में बड़े पुल से शिप्रा नदी में गिरी कार, लोगों ने घटना देखकर पुलिस को दी सूचना
शनिवार रात को बड़नगर रोड पर शिप्रा नदी पर बने बड़े पुल से एक कार गिरने की सूचना मिली थी। सफेद रंग की कार में तीन से चार लोग सवार थे। कार सवार लोग चक्रतीर्थ की ओर से कार्तिक मेला मैदान तरफ जाते समय पुल पर रैलिंग नहीं लगी होने के कारण कार सीधे नदी में गिर गई।
Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 10:54:21 PM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 11:04:10 PM (IST)
उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी कार। - सांकेतिक फोटो।
HighLights
- सफेद रंग की कार में तीन से चार लोग सवार थे।
- बारिश के कारण शिप्रा का जलस्तर बढ़ा हुआ है।
- गिरी हुई कार निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।
नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। बड़नगर रोड पर शिप्रा नदी पर बने बड़े पुल पर शनिवार रात गंभीर हादसा हो गया। चक्रतीर्थ की ओर से कार्तिक मेला मैदान की ओर जा रही एक सफेद रंग की कार पुल से शिप्रा नदी में गिर गई। सूचना मिलने पर महाकाल टीआई गगन बादल व होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे थे।
टीआई बादल ने बताया कि शनिवार रात को बड़नगर रोड पर शिप्रा नदी पर बने बड़े पुल से एक कार गिरने की सूचना मिली थी। सफेद रंग की कार में तीन से चार लोग सवार थे।
कार सवार लोग चक्रतीर्थ की ओर से कार्तिक मेला मैदान तरफ जाते समय पुल पर रैलिंग नहीं लगी होने के कारण कार सीधे नदी में गिर गई।
जिले व आसपास के क्षेत्रों में कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि गोताखोरों की मदद से कार निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।
एक दिन पहले ही पुल पर निरीक्षण करने पहुंचे थे एसपी
- शुक्रवार रात को ही पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा बड़े पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहने के निर्देश दिए थे।
- जिससे किसी भी आपात स्थिति में आमजन को तत्काल सहायता उपलब्ध हो सके। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के पास प्राथमिक उपचार किट एवं लाइफ जैकेट भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे।
- पुलिस टीम द्वारा नियमित पेट्रोलिंग करते हुए स्थिति पर सतत निगरानी रखने को भी कहा था। वहीं आवश्यक बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए थे।
- इसके अतिरिक्त, वर्षा एवं बाढ़ जैसी परिस्थितियों में रेस्क्यू कार्यवाही के लिए पुलिसकर्मियों को रस्सी, टार्च एवं वायरलेस सेट उपलब्ध कराने को कहा था।