खोदाई में एक किलो सोना मिलने का झांसा देकर मंदसौर के किसान से उज्जैन में ठगे 20 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : खोदाई के दौरान एक किलो सोना मिलने का झांसा देकर तीन युवकों ने मंदसौर के किसान से 20 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने किसान को सोने के दो मोती नमूने के तौर पर दिखाए थे।

किसान ने गांव में सुनार से उनकी जांच कराई तो वे असली निकले। इसके बाद किसान को आरोपितों की बात पर भरोसा हो गया और वह रकम लेकर उज्जैन पहुंच गया। यहां आरोपित रुपये लेकर फरार हो गए। नीलगंगा थाना पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की है।