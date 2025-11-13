मेरी खबरें
    अदालत में फर्जी कोर्ट फीस की रसीदें लगा वकील ने किया पांच लाख का गबन, उज्‍जैन के बड़नगर का मामला

    वकील उज्ज्वल जोशी निवासी व्यास कॉलोनी ने न्यायालयीन दीवानी मुकदमों में लगने वाले न्यायालय शुल्क की फर्जी रसीदें बनाकर पेश कीं। कोर्ट ने रसीदों का सत्यापन करवाया तो खुलासा हुआ कि रसीदें फर्जी हैं। आरोपित द्वारा कम राशि जमा करवाई जाती थी। इसके बाद वह रसीदों में जीरो बढ़ा देता था। प्राथमिक जांच में पांच लाख 81 हजार 85 रुपये का गबन किया जाना पाया गया।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 08:42:29 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 08:46:20 PM (IST)
    उज्‍जैन के बड़नगर में वकील ने किया गबन।

    HighLights

    1. कम फीस जमाकर रसीद में जीरो बढ़ा देता था।
    2. साथ ही उसने वकालतनामा भी दूसरे का लगाया।
    3. पुलिस ने उज्जवल के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। बड़नगर कोर्ट में एक वकील द्वारा कोर्ट फीस की फर्जी रसीदें लगाकर पांच लाख रुपये से ज्यादा का गबन करने का मामला सामने आया है। आरोपित अभिभाषक के खिलाफ कोर्ट रीडर की शिकायत पर बड़नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

    मामले में अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया जा सकता है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को जिला कोर्ट में रीडर योगेश ठाकुर ने शिकायती आवेदन दिया था।

    इसके अनुसार वकील उज्ज्वल जोशी निवासी व्यास कॉलोनी ने न्यायालयीन दीवानी मुकदमों में लगने वाले न्यायालय शुल्क की फर्जी रसीदें बनाकर पेश कीं। कोर्ट ने रसीदों का सत्यापन करवाया तो खुलासा हुआ कि रसीदें फर्जी हैं।

    आरोपित द्वारा कम राशि जमा करवाई जाती थी। इसके बाद वह रसीदों में जीरो बढ़ा देता था। प्राथमिक जांच में पांच लाख 81 हजार 85 रुपये का गबन किया जाना पाया गया। बुधवार को पुलिस ने उज्जवल के खिलाफ केस दर्ज किया है।


