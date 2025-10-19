दिवाली से पहले उज्जैन में मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, बुलडोजर चलाकर 400 किलो सामग्री नष्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। चिमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बदरखां बैरसिया में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों व पुलिस ने नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। जहां एक व्यक्ति वनस्पति घी व मिल्क पाउडर से नकली मावा बना रहा था। अधिकारियों ने फैक्ट्री सील कर दी है, वहीं 400 किलो सामग्री को ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बुलडोजर चला कर नष्ट कर दिया। चिमनगंज थाना पुलिस ने आरोपित संचालक के खिलाफ केस भी दर्ज किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिली थी शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा व बीएस देवलिया को रविवार को घर में मावा बनाने की फैक्ट्री की शिकायत मिली थी। चिमनगंज थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया व पुलिस टीम ने रिजवान पटेल के यहां दबिश दी। पटेल मावा भट्टी एवं बायलर स्थापित कर मिलावटी मावा का निर्माण कर रहा था। इस तरह तैयार होता था मिलावटी मावा रिजवान पटेल द्वारा मिलावटी मावा तैयार करने में स्किम्ड मिल्क पावडर एवं वनस्पति घी का उपयोग किया जा रहा था।