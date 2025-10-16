नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकाल के दर्शन करते हुए कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन का एआई वीडियो जमकर बहु प्रसारित हो रहा है। मंदिर की धर्म, परंपरा व व्यवस्था का मखौल उड़ाते इस वीडियो को बनाने वाले की तलाश की जा रही है। वीडियो में एक कर्मचारी जूते पहने गर्भगृह के समीप तक जाता दिखाई दे रहा है। मंदिर समिति वीडियो की जांच कर रही है। बनाने वाले पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मंदिर के पुजारी, पुरोहितों ने भी इसकी निंदा की है।

महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर बनाया गया एक एआई वीडियो गुरुवार को सामने आया। इस वीडियो में कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते दिखाया गया है। डोरेमोन जैसे ही गर्भगृह की दहलीज पर पहुंचता है, वहां जूते पहने खड़ा गार्ड उसे रोकता है और कहता है यहां गैजेट नहीं बल्कि पास चलता है।