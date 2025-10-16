मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उज्‍जैन में AI Video में महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा डोरेमोन, वीडियो बनाने वाले की जांच शुरू

    महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर बनाया गया एक एआई वीडियो गुरुवार को सामने आया। इस वीडियो में कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते दिखाया गया है। डोरेमोन जैसे ही गर्भगृह की दहलीज पर पहुंचता है, वहां जूते पहने खड़ा गार्ड उसे रोकता है और कहता है यहां गैजेट नहीं बल्कि पास चलता है।

    By Rajesh Verma
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 09:56:17 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 09:58:34 PM (IST)
    उज्‍जैन में AI Video में महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा डोरेमोन, वीडियो बनाने वाले की जांच शुरू
    एआई वीडियो में शीघ्र दर्शन टिकट खरीदते डोरेमान।

    HighLights

    1. महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर बनाया गया एक एआई वीडियो गुरुवार को सामने आया।
    2. वीडियो में कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते दिखाया गया है।
    3. पुलिस-प्रशासन का कहना है एआई वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई होगी, कर्मचारी जूते में दिखा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकाल के दर्शन करते हुए कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन का एआई वीडियो जमकर बहु प्रसारित हो रहा है। मंदिर की धर्म, परंपरा व व्यवस्था का मखौल उड़ाते इस वीडियो को बनाने वाले की तलाश की जा रही है। वीडियो में एक कर्मचारी जूते पहने गर्भगृह के समीप तक जाता दिखाई दे रहा है। मंदिर समिति वीडियो की जांच कर रही है। बनाने वाले पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मंदिर के पुजारी, पुरोहितों ने भी इसकी निंदा की है।

    महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर बनाया गया एक एआई वीडियो गुरुवार को सामने आया। इस वीडियो में कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते दिखाया गया है। डोरेमोन जैसे ही गर्भगृह की दहलीज पर पहुंचता है, वहां जूते पहने खड़ा गार्ड उसे रोकता है और कहता है यहां गैजेट नहीं बल्कि पास चलता है।


    इसके बाद डोरेमोन 250 रुपये का शीघ्र दर्शन टिकट खरीदता है और गर्भगृह में जाकर भगवान के दर्शन करता है। यह वीडियो जिसने भी बनाया उस व्यक्ति को मंदिर की धर्म, परंपरा व दर्शन व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है। मंदिर के पंडे, पुजारियों ने इस पर आपत्ति जताई है।

    पं.महेश पुजारी ने कहा इस प्रकार के वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया वीडियो बनाने वाले तथा इसे इंटरनेट पर प्रसारित करने वालों की तलाश की जा रही है। ऐसे लोगों पर जल्द ही कार्रवाई होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.