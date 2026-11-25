नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। घोड़े का सौदा 17 हजार रुपये में हुआ तो खच्चर 25 हजार और गधा 26 हजार रुपये में बिका। नगर निगम द्वारा आयोजित परंपरागत पशुधन मेले में मंगलवार को पशुओं की खरीदी-बिक्री के ऐसे कई सौदे आकर्षण का केंद्र रहे। विभिन्न स्थानों से पहुंचे पशु व्यापारियों और पशुपालकों की मौजूदगी में मेले का समापन महापौर मुकेश टटवाल और समिति संयोजक कैलाश प्रजापत की उपस्थिति में हुआ।

इस अवसर पर नगर निगम ने पशु व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्रेता-विक्रेताओं का स्वागत-सम्मान किया और उन्हें 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि के प्रतीकात्मक चेक भेंट किए। घोड़े और खच्चर से महंगा बिका गधा मेले में हुए प्रमुख सौदों में पहला सौदा शांति नगर निवासी गुड्डू काका ने किया। उन्होंने जानसापुरा निवासी गजानंद से 17 हजार रुपये में घोड़ा खरीदा। दूसरे सौदे में भोपाल निवासी नर्मदा ने श्याम गुर्जर से 25 हजार रुपये में खच्चर खरीदा। तीसरे सौदे में राजू भाई ने कन्हैया प्रजापति से 26 हजार रुपये में गधा खरीदा।