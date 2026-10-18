महाकाल वन की सीमाओं का संकेत दे रहे पुरावशेष, छोटी कालीसिंध नदी के तट पर मिला 2000 साल पुराना शिवलिंग

धीरज गोमे, नईदुनिया, उज्जैन। उज्जैन से करीब 40 किलोमीटर दूर सामानेरा और टुकराल गांवों में मिले पुरातात्विक साक्ष्य महाकाल वन की प्राचीन सीमाओं और प्रवेश द्वारों के इतिहास को समझने की नई संभावना खोल रहे हैं। अवंती-मालवा क्षेत्र विरासत अनुसंधान एवं संरक्षण यात्रा के दौरान इन स्थलों पर प्राचीन मृद्भांड, टेराकोटा के खिलौने, शिवलिंग, देवी-देवताओं की प्रतिमाएं और स्थापत्य के अवशेष चिह्नित किए गए। हाल ही में उज्जैन जिले की तराना, माकड़ौन, उज्जैन और महिदपुर तहसीलों के विभिन्न स्थलों का सर्वेक्षण किया गया।

यात्रा के समन्वयक एवं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा और अश्विनी शोध संस्थान के निदेशक तथा पुरातत्वविद् डा. रामचंद्र ठाकुर के अनुसार इन स्थलों पर शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं।