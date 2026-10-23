नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम पैरोल पर उज्जैन पहुंचे, यहां करा रहे पंचकर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद उज्जैन पहुंचे हैं। वे यहां स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए शासकीय धन्वंतरि आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म पद्धति से उपचार करवा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि वे दो दिन से अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। आसाराम के उज्जैन आने की जानकारी मिलते ही अंकपात रोड स्थित उनके आश्रम में अनुयायियों का पहुंचना शुरू हो गया है। वे शरद पूर्णिमा तक उज्जैन में रुक सकते हैं। इससे पहले भी मार्च 2025 में वे उपचार के लिए उज्जैन आए थे।