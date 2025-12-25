उज्जैन में नाबालिग से छेड़छाड़ कर रहा था ऑटो चालक... भड़की हिंसा, मोबाइल में मिले 20 महिलाओं के अश्लील वीडियो

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। जिले के महिदपुर रोड में बुधवार को जमकर बवाल हुआ। एक नाबालिग लड़की से एक आटो चालक ने छेड़छाड़ की थी। आरोपित को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उसके मोबाइल में 20 से अधिक महिलाओं के वीडियो मिले हैं। इसके बाद उसका जुलूस निकालने, मकान तोड़ने व मुस्लिम वाहन चालकों को स्कूलों से हटाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। भारी पुलिस बल के बीच आरोपित का जुलूस निकाला गया।

मोबाइल में क्षेत्र की 20 से अधिक महिलाओं के वीडियो मिले पुलिस ने बताया कि आटो चालक जुबेर मंसूरी नाबालिगों को लेकर कोचिंग जाता है। उसने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोग उसके घर पहुंच गए और उसे जमकर पीट दिया। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस को उसके मोबाइल में क्षेत्र की 20 से अधिक महिलाओं के वीडियो मिले हैं। इसमें 12 महिलाएं महिदपुर की और आठ आसपास के क्षेत्र की हैं। घटना के बाद बुधवार सुबह से लोगों ने महिदपुर रोड को जाम कर दिया था। कार्यकर्ताओं ने आरोपित जुबेर का जुलूस निकालने व उसका मकान तोड़ने की मांग को लेकर नगर बंद कर दिया। इस दौरान जिन लोगों ने दुकानें खोली तो उसमें तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई थी। इससे क्षेत्र में तनाव फैल गया था। कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम वाहन चालकों को स्कूलों से हटाने की मांग भी की।