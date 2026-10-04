विश्व व्यापार का केंद्र थी अवंतिका, अब फिर से विदेशी पर्यटक आएंगे, वैश्य टेकरी का उन्नयन कर उज्जैन का गौरवशाली इतिहास लौटा रही सरकार

राजेश वर्मा नईदुनिया , उज्जैन : वैश्य टेकरी का उत्खनन-अनुसंधान प्राचीन अवंतिका के उस गौरवशाली इतिहास को सामने ला सकता है, जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती महाजनपद विश्व के व्यापार, धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। शिप्रा के तट पर बसी उज्जयिनी और नर्मदा तट की महिष्मती इसकी प्रमुख राजधानियां थीं। इनके माध्यम से अवंती का व्यापारिक संपर्क देश के विभिन्न हिस्सों से लेकर समुद्र पार के क्षेत्रों तक था। अब वैश्य टेकरी का उत्खनन इसी प्राचीन वैभव को फिर से दुनिया के सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

शिप्रा का जलमार्ग चंबल के माध्यम से यमुना और आगे गंगा क्षेत्र से जुड़ता था विक्रम विश्व विद्यालय के पुराविद डा.रमण सोलंकी के अनुसार उज्जयिनी की भौगोलिक और धार्मिक स्थिति ने उसे प्राचीन काल में विशेष महत्व दिया। कर्क रेखा से गुजरने वाली उज्जयिनी शिप्रा के तट पर स्थित थी। शिप्रा का जलमार्ग चंबल के माध्यम से यमुना और आगे गंगा क्षेत्र से जुड़ता था।