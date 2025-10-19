भाजपा पार्षद व साथियों ने कार्यालय में घुसकर फायर ऑफिसर को पीटा, केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। आगर रोड स्थित फायर ब्रिगेड के कार्यालय में घुसकर वार्ड 16 के भाजपा पार्षद व उसके साथियों ने हंगामा किया और फायर आफिसर के साथ मारपीट की। इसके बाद सभी कर्मचारी कोतवाली थाने में एकत्र हो गए। आरोपित पार्षद व उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण प्रसाद साहू निवासी महाकाल वाणिज्य केंद्र कोयला फाटक स्थित फायर ब्रिगेड में प्रभारी कार्यपालन यंत्री एवं प्रभारी फायर आफिसर के पद पर पदस्थ हैं।

लोगों ने साहू से अभद्रता की रविवार को साहू नगर निगम मुख्यालय से शाम करीब पौने पांच बजे फायर ब्रिगेड के कार्यालय पहुंचे थे, जहां दो व्यक्ति कर्मचारियों से बहस कर रहे थे। जैसे ही साहू वहां पहुंचे, तो विवाद कर रहे लोगों ने साहू से अभद्रता शुरू कर दी। इस दौरान भाजपा पार्षद राजेश उर्फ बंटी बाथम व उसके साथियों ने साहू के साथ मारपीट कर अभद्रता कर दी।