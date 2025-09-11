उज्जैन में महाकाल मंदिर की मजबूती का परीक्षण कर रहा सीबीआरआई रुड़की की टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बुधवार को केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की के विशेषज्ञों ने मंदिर की मजबूती का परीक्षण किया। विशेषज्ञ परिसर स्थित अन्य मंदिरों की भी जांच करेंगे। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बता दें वर्ष 2019 से मंदिर के स्ट्रक्चर की नियमित जांच कराई जा रही है। मंदिर के पत्थरों की प्रेशर जांच भी हो चुकी है।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का क्षरण रोकने के लिए सारिका गुरु ने वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (एएसआई), जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (जीएसआई) तथा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था (सीबीआरआई) रुड़की के विशेषज्ञ वर्ष 2019 से लगातार ज्योतिर्लिंग के क्षरण तथा मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में भी विशेषज्ञों ने जांच की थी।