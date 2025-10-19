मेरी खबरें
    उज्जैन में CM मोहन यादव ने बरसाया धन, किसानों को बांटी 264 करोड़ रुपये की राहत राशि

    CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित सभा में उज्जैन जिले के किसानों की राहत राशि व प्रधानमंत्री उज्ज्वला, गैर उज्ज्वला योजना व विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि हस्तांतरित की।

    By Prakash Prajapat
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 08:44:30 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 08:44:30 PM (IST)
    1. सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी राहत राशि
    2. कार्यक्रम में कई किसान, भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे
    3. सीएम ने 31 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया

    नईदुनिया न्यूज, तराना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित सभा में उज्जैन जिले के किसानों की राहत राशि व प्रधानमंत्री उज्ज्वला, गैर उज्ज्वला योजना व विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान, भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। डॉ. यादव ने सबसे पहले तिलकेश्वर महादेव मंदिर जाकर महंत डॉ. मोहन भारती के सानिध्य में पूजन अर्चन कर आरती की व आशीर्वाद लिया व क्षेत्र के लिए मंगल कामना की।

    डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 29 लाख महिलाओं के खातों में 45 करोड़ रु. की राशि गैस सिलेंडर रीफिल योजना उज्ज्वला एवं गैर उज्ज्वला के तहत हस्तांतरित की। उज्जैन जिले के किसानों के खातों में फसल नुकसानी हेतु राहत राशि 265 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण किए।


    सीएम ने कहा कि प्रदेश एवं केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसान मेहनत करता है पर मौसम की मार से कभी-कभी नुकसान हो जाता है। ऐसे में सरकार सदा किसानों के हित में काम करेगी।

    31 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

    मुख्यमंत्री यादव ने समारोह में लगभग 31 करोड़ रुपये लागत के 30 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तराना को शाजापुर से जोड़़ने के लिए नई सड़क बनेगी, वहीं अब आगर रोड़ से तराना सीधे जुड़ेगा। कनासिया-बरडंवा क्षेत्र में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये लागत का कारखाना स्थापित हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लगभग दो से तीन हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा।

    कायथा मे महाविद्यालय का भूमिपूजन किया है, जिससे अब विद्यार्थियों को महाविद्यालय की सुविधा मिलेगी। उन्होंने तराना में आईटीआई के लोकार्पण पर बधाई भी दी। सांसद ने की विभिन्न सड़कों के निर्माण की मांग मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का स्वागत जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़, विधायक सतीश मालवीय, अनिल जैन कालूहेड़ा, तेजबहादुर सिंह चौहान मंचासीन थे।

    सांसद अनिल फिरोजिया ने प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार को किसान हितैषी बताया व क्षेत्र में लगातार किए जा रहे विकास कार्यों से अवगत कराया। क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण की मांग की। आगर जिले की ओर से मधु गेहलोत ने आगर जिले में किसानों को 138 करोड़ की राशि हस्तांतरण के लिए आभार माना।

