महाकाल में उमड़ा जनसैलाब, नए साल के पहले भीड़ देख बंद किए गेट, भक्तों को करना पड़ रहा लंबा पैदल सफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नए साल के पहले उमड़ रही भीड़ को देखकर मंदिर प्रशासन का दम फूलने लगा है। शनिवार सुबह भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए अधिकारियों ने अपनी बनाई व्यवस्था में परिवर्तन कर कई द्वारों को बंद कर दिया। भीड़ नियंत्रण के लिए भक्तों को लंबा पैदल चलाया गया। अभी 31 दिसंबर और 1 जनवरी बाकी है।

भक्तों का लगातार मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सुगम दर्शन व्यवस्था, दर्शनार्थियों की सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण के लिए अधिकारी लगातार निरीक्षण कर अपने द्वारा बनाई गई योजना को अमलीजामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ है कि उन्हें कसौटी पर खरा उतरने नहीं दे रही है। शुक्रवार दोपहर से भक्तों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी, इसके बाद से भक्तों का लगातार मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है।