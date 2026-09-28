एमपी में मात्र 200 रुपए में घूम सकेंगे उज्जैन के 17 प्रमुख मंदिर, इन 12 रास्तों से गुजरेगी बस

डिजिटल डेस्क। धार्मिक पर्यटन और सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री महाकाल लोक अन्नक्षेत्र पार्किंग परिसर से 'उज्जैन दर्शन' और 'पीएम ई-बस सेवा' का शुभारंभ किया। इस सुविधा के तहत महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालु मात्र 200 रुपये के सिंगल टिकट पर शहर की 17 से अधिक प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों से कर सकेंगे।

इस बस सेवा की सबसे प्रमुख विशेषता 'हॉप-ऑन हॉप-ऑफ' व्यवस्था है। इसके तहत यात्री 27 किलोमीटर लंबे रूट पर किसी भी निर्धारित मंदिर पर उतरकर दर्शन कर सकते हैं और उसी टिकट का उपयोग कर अगली उपलब्ध बस से आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वयं बस में यात्रा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

27 किलोमीटर मार्ग पर जुड़ेंगे 17 धार्मिक स्थल उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (UC TCL) के कार्यकारी निदेशक संदीप सोनी ने बताया कि 'उज्जैन दर्शन' बस सेवा का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुलभ और सुव्यवस्थित परिवहन उपलब्ध कराना है। यह बस मार्ग मेघदूत वन पार्किंग से शुरू होकर महाकाल लोक, हरसिद्धि मंदिर, शिप्रा घाट, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, भर्तृहरि गुफा, गढ़ कालिका, काल भैरव, सिद्धवट, अंगारेश्वर, मंगलनाथ, सांदीपनि आश्रम, भूखी माता, चिंतामण गणेश, अष्ट विनायक, शनि नवग्रह मंदिर और इस्कॉन मंदिर से होते हुए बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन तक जाएगा। डिजिटल भुगतान, जीपीएस और गाइड की सुविधा यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में जीपीएस आधारित लाइव ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। बस में एक डिजिटल असिस्टेंट सह गाइड भी तैनात रहेगा, जो श्रद्धालुओं को विभिन्न पौराणिक स्थलों के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की जानकारी देगा। टिकट का भुगतान यूपीआई (UPI) और अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जा सकेगा।