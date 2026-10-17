उज्जैन में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के रिसोर्टनुमा आश्रम के नए निर्माण को नगर निगम ने ढहाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : नृसिंह घाट रोड स्थित हरियाणा आश्रम की चार मंजिला रिसोर्टनुमा बिल्डिंग शुक्रवार को नगर निगम ने ढहा दी। सिंहस्थ क्षेत्र में बगैर अनुमति बने करीब 8 हजार वर्गफीट के इस निर्माण पर तड़के 6 बजे पोकलेन चलाना टीम ने शुरू की थी। कार्रवाई में नया निर्माण हटाया गया, जबकि आश्रम का पुराना हिस्सा बरकरार रखा गया।

आश्रम- जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्योतिगिरी का है। कार्रवाई के दौरान वे आश्रम में मौजूद नहीं थे और दिल्ली में थे। आश्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। आश्रम की ओर से बिल्डिंग के दूसरी तरफ लगे वाटर साफ्टनर को नहीं तोड़ने का अनुरोध किया गया, लेकिन निगम की टीम ने उसे भी हटा दिया।