    Mahakal Laddu Prasad: उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब भक्तों को 24 घंटे मिलेगा लड्डू प्रसाद

    Mahakal Mandir Ujjain: महाकाल मंदिर समिति ने भक्तों को 24 घंटे प्रसाद विक्रय करने के लिए हरसिद्धि धर्मशाला के बाहर नया काउंटर शुरू करने का निर्णय लिया है। इस काउंटर से दोनों प्रकार के श्री अन्न रागी तथा बेसन के लड्डू प्रसाद का विक्रय किया जाएगा। यहां बेसन व रागी के लड्डू की कीमत एक समान 400 रुपये किलो है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 09:10:19 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 10:05:36 AM (IST)
    महाकाल मंदिर उज्जैन। फाइल फोटो

    HighLights

    1. हरसिद्धि धर्मशाला के बाहर शुरू होगा नया प्रसाद काउंटर
    2. अभी सुबह 6 से रात 11 बजे तक ही मिल पाता है लड्डू
    3. श्री अन्न रागी तथा बेसन के लड्डू प्रसाद का विक्रय होगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में अब भक्तों को चौबीस घंटे भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद मिल सकेगा। मंदिर समिति पं.सूर्यनारायण व्यास यात्री गृह (हरसिद्धि धर्मशाला) के सामने नया प्रसाद काउंटर स्थापित करने जा रही है। बता दें वर्तमान में भक्तों को परिसर स्थित प्रसाद काउंटरों से सुबह 6 से रात 11 बजे तक ही लड्डू प्रसाद मिल पाता है।

    महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्री महाकाल महालोक, मंदिर परिसर तथा मंगलनाथ मंदिर स्थित काउंटर से लड्डू प्रसाद का विक्रय किया जाता है। यह सभी काउंटर मंदिरों की व्यवस्था अनुसार पट खुलन के बाद खोले जाते हैं तथा पट बंद होने पर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में इन काउंटरों से 24 घंटे प्रसाद विक्रय नहीं किया जा सकता है।


    इसलिए मंदिर समिति ने भक्तों को 24 घंटे प्रसाद विक्रय करने के लिए हरसिद्धि धर्मशाला के बाहर नया काउंटर शुरू करने का निर्णय लिया है। इस काउंटर से दोनों प्रकार के श्री अन्न रागी तथा बेसन के लड्डू प्रसाद का विक्रय किया जाएगा।

    400 रुपये किलो लड्डू, विभिन्न पैक में उलब्ध

    बेसन व रागी के लड्डू की कीमत एक समान 400 रुपये किलो है। समिति 100 ग्राम, 200 ग्राम व 500 ग्राम के पैक में प्रसाद का विक्रय कर रही है। इसकी कीमत क्रमश: 50 रुपये, 100 रुपये तथा 200 रुपये है।

