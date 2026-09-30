उज्जैन में घर के बाहर बैठी छात्रा का अपहरण, फिर वीडियो सामने आया- अपनी मर्जी से आई हूं

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के गौतम मार्ग काजीपुरा में 19 वर्षीय छात्रा के अपहरण (Ujjain Kidnapping Case) के मामले में बुधवार सुबह नया मोड़ आ गया। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रस्सी गली निवासी ध्रुव कुमावत सहित दो-तीन लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश कर रही थी। इसी बीच छात्रा और आरोपित युवक ध्रुव का वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों ने अपनी मर्जी से साथ जाने की बात कही है। दोनों ने शादी करने की बात कहते हुए परिवार से उन पर दबाव नहीं बनाने की अपील की है।