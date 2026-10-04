उज्जैन स्थित वैश्य टेकरी की जीपीआर स्कैनिंग के बाद अब मैनिट के विशेषज्ञ तैयार करेंगे रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के रूप में चर्चित वैश्य टेकरी के उन्नयन की दिशा में प्रदेश सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर तथा स्थानीय पुराविदों के साथ मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान (मैनिट) भोपाल के विशेषज्ञों ने जीपीआर (ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार) तकनीक से स्कैनिंग की थी। सूत्र बताते हैं अब प्राप्त आंकड़ों के अधार पर मैनिट के विशेषज्ञ रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगे। इसके बाद आगे की योजना बनाई जाएगी।

बताया जाता है स्कैनिंग के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि टेकरी के भीतर जमीन के नीचे कहां-कहां पर दीवार, सीढ़ियां, धातु की संरचना, खाली स्थान अथवा अन्य पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं। जीपीआर से प्राप्त आंकड़े अब विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण आधार होंगे।