उज्जैन यार्ड रिमाडलिंग काम के कारण चार ट्रेनें निरस्त, 52 ट्रेनों का रूट होगा डायवर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन यार्ड में रिमाडलिंग काम किया जा रहा है। जिससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। नान इंटरलाकिंग कार्य के लिए ब्लाक लेने के कारण 11 से 15 अक्टूबर तक चार ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि अप एवं डाउन 52 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। वहीं 12 ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट, ओरिजिनेट किया जाएगा।