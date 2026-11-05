उज्जैन में छात्रा को मोबाइल नंबर देने से नाराज चार युवकों ने छात्र को अर्धनग्न कर बेल्ट और डंडों से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : सहपाठी छात्रा को मोबाइल नंबर देना 12वीं के एक छात्र को भारी पड़ गया। इससे नाराज चार युवकों ने छात्र को घर के बाहर से बाइक पर बैठाया और श्मशान घाट के पास ले जाकर अर्धनग्न कर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा।
आरोपितों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद पीड़ित ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। तराना पुलिस ने मामले में चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार घटना 1 नवंबर की शाम करीब सात बजे कनार्दी गांव की है। पीड़ित छात्र गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ता है। उसी गांव की एक छात्रा भी उसके साथ बस से स्कूल आती-जाती है। बताया जाता है कि छात्रा ने छात्र से मोबाइल नंबर मांगा था।
नंबर मिलने के बाद उसने छात्र के वाट्सएप पर दो बार मिस्ड कॉल भी किए। इसी बात से नाराज तौफीक खान और शोएब शाह बाइक से छात्र के घर पहुंचे और उसे बहाने से अपने साथ ले गए। आरोपित छात्र को श्मशान घाट के पास ले पहुंचे, जहां अल्फेज शाह और वकील खान पहले से मौजूद थे।
चारों ने छात्र को घेरकर मारपीट शुरू कर दी। उसे अर्धनग्न कर बेल्ट और डंडों से पीटा। इस दौरान आरोपितों ने वीडियो भी बनाया। जाते समय छात्र को धमकी दी कि यदि उसने दोबारा किसी को मोबाइल नंबर दिया या पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से खत्म कर देंगे।
आरोपियों ने मारपीट का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद पीड़ित ने पिता को घटना बताई और स्वजनों के साथ तराना थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर तौफीक खान, शोएब शाह, अल्फेज शाह और वकील खान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।
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