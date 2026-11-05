उज्जैन में छात्रा को मोबाइल नंबर देने से नाराज चार युवकों ने छात्र को अर्धनग्न कर बेल्ट और डंडों से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : सहपाठी छात्रा को मोबाइल नंबर देना 12वीं के एक छात्र को भारी पड़ गया। इससे नाराज चार युवकों ने छात्र को घर के बाहर से बाइक पर बैठाया और श्मशान घाट के पास ले जाकर अर्धनग्न कर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा।

आरोपितों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद पीड़ित ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। तराना पुलिस ने मामले में चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।