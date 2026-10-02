उज्जैन में मीनार टूटने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच शाही मस्जिद में हुई जुमे की नमाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद की मीनार का एक बड़ा हिस्सा गुरुवार को गिरकर टूट गया था। इसके ठीक एक दिन बाद, शुक्रवार को इलाके में जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहे। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति या अफवाह को रोकने के लिए मस्जिद और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया था।

एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन दोनों में सतर्कता का माहौल बना हुआ है। बता दें कि मास्टर प्लान-2035 के तहत सिंहस्थ-2028 की तैयारियों और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मार्ग चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसी सिलसिले में कोयला फाटक से गोपाल मंदिर तक मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है।