    उज्जैन में व्यापारी रूप में विराजे गणेश जी, देखें मनमोहक PHOTOS

    मध्य प्रदेश के उज्जैन में पटनी बाजार पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को सोने-चांदी के आभूषणों से भव्य रूप में सजाया गया है। देखें मनमोहक तस्वीरें...

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 08:00:35 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 08:00:35 PM (IST)
    उज्जैन में व्यापारी रूप में विराजे गणेश जी, देखें मनमोहक PHOTOS
    आभूषणों से सजे गणपति बप्पा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पटनी बाजार पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को सोने-चांदी के आभूषणों से भव्य रूप में सजाया गया है।

    naidunia_image

    साथ ही, गणेश जी की मूर्ति को भी करीब एक करोड़ रुपये के स्वर्णाभूषण धारण कराए गए हैं। गणेश जी को व्यापारी रूप में दर्शाया गया है। मूर्ति के पास नोट गिनने की मशीन, कैलकुलेटर, लैपटाप, तौल कांटा और बहीखाता रखे गए हैं।

    naidunia_image

    पंडाल की सुरक्षा के लिए 32 कैमरे बाहर और 2 कैमरे अंदर लगाए गए हैं। साथ ही दो सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं।

    naidunia_image

    रात में सभी आभूषण निकाल लिए जाते हैं। इस विशेष आयोजन की जिम्मेदारी सराफ यूथ फेडरेशन के 100 व्यापारियों ने मिलकर निभाई है।

    naidunia_image

    गणेशोत्सव के अंतिम तीन दिनों में गणेशजी को तीन करोड़ रुपये से अधिक के स्वर्णाभूषण पहनाए जाने की योजना है। अंतिम दिन विसर्जन के बाद आभूषण वापस लौटा दिए जाएंगे।

    naidunia_image

