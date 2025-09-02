उज्जैन में व्यापारी रूप में विराजे गणेश जी, देखें मनमोहक PHOTOS

साथ ही, गणेश जी की मूर्ति को भी करीब एक करोड़ रुपये के स्वर्णाभूषण धारण कराए गए हैं। गणेश जी को व्यापारी रूप में दर्शाया गया है। मूर्ति के पास नोट गिनने की मशीन, कैलकुलेटर, लैपटाप, तौल कांटा और बहीखाता रखे गए हैं।

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पटनी बाजार पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को सोने-चांदी के आभूषणों से भव्य रूप में सजाया गया है।

पंडाल की सुरक्षा के लिए 32 कैमरे बाहर और 2 कैमरे अंदर लगाए गए हैं। साथ ही दो सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं।

रात में सभी आभूषण निकाल लिए जाते हैं। इस विशेष आयोजन की जिम्मेदारी सराफ यूथ फेडरेशन के 100 व्यापारियों ने मिलकर निभाई है।

गणेशोत्सव के अंतिम तीन दिनों में गणेशजी को तीन करोड़ रुपये से अधिक के स्वर्णाभूषण पहनाए जाने की योजना है। अंतिम दिन विसर्जन के बाद आभूषण वापस लौटा दिए जाएंगे।