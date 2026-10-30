उज्जैन में बढ़ती मांग: 65 गांवों में बन रहा फूलों का क्लस्टर, 3000 एकड़ में खेती की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : महाकाल की नगरी में फूलों की बढ़ती मांग अब खेतों तक पहुंच रही है। मंदिरों में चढ़ावे से लेकर धार्मिक आयोजनों तक फूलों की खपत बढ़ने के बीच उज्जैन जिले के 65 गांवों में करीब 3000 एकड़ में फूलों का क्लस्टर विकसित किया जा रहा है।

कायथा, झारड़ा, इंगोरिया, कासमपुर और कालियादेह सहित चयनित गांवों में कटफ्लावर और अन्य फूलों की खेती को विस्तार देने की प्रक्रिया चल रही है। लक्ष्य किसानों को परंपरागत फसलों के साथ अधिक आय की संभावना वाली उद्यानिकी खेती से जोड़ना है। इसके लिए फूल उगाने के साथ उन्हें सुरक्षित रखने, बाजार तक पहुंचाने और बेहतर मूल्य दिलाने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर है।

उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने के दिए थे निर्देश भंडारण, पैकिंग, परिवहन और बिक्री तक का प्लानकृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने संभागीय समीक्षा बैठक में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने, किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देने तथा क्लस्टर के साथ कॉमन मार्केटिंग और कोल्ड चेन विकसित करने के निर्देश दिए थे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर भी जोर दिया गया। इसका उद्देश्य फूलों की खेती को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर भंडारण, पैकिंग, परिवहन और बिक्री की सुविधाओं से जोड़ना है। फूलों की गुणवत्ता कटाई के बाद उन्हें संभालने और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था पर निर्भर करती है।