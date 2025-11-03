मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Hari Har Milan: आज उज्जैन में होगा हरि और हर का मिलन, सृष्टि का भार गोपाल जी को सौपेंगे बाबा महाकाल

    ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से कार्तिक मास में सोमवार को भगवान महाकाल की दो बार सवारी निकाली जाएगी। पहली सवारी परंपरा अनुसार शाम चार बजे निकलेगी। अवंतिकानाथ तीर्थ पूजन के लिए मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट जाएंगे। दूसरी सवारी रात 11 बजे निकाली जाएगी। भगवान महाकाल आधी रात को रजत पालकी में सवार होकर गोपालजी को सृष्टि का भार सौंपने गोपाल मंदिर पहुंचेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 02:13:23 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 02:23:03 PM (IST)
    Hari Har Milan: आज उज्जैन में होगा हरि और हर का मिलन, सृष्टि का भार गोपाल जी को सौपेंगे बाबा महाकाल
    भगवान महाकाल और द्वारकाधीश गोपालजी।

    HighLights

    1. भगवान महाकाल की ओर से पुजारी गोपालजी को बिल्व पत्र की माला पहनाएंगे।
    2. भगवान गोपालजी की ओर से महाकाल को तुलसी की माला पहनाई जाएगी।
    3. महाकालेश्वर मंदिर से आज रात 11 बजे हरिहर मिलन की सवारी शुरू होगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। श्री सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी 12 बजे हरिहर मिलने होगा। भगवान महाकाल गोपालजी को सृष्टि का भार सौपेंगे। भगवान महाकाल की ओर से पुजारी गोपालजी को बिल्व पत्र की माला पहनाएंगे। भगवान गोपालजी की ओर से महाकाल को तुलसी की माला पहनाई जाएगी। गोपाल मंदिर के पुजारी अवंतिकानाथ को वस्त्र, फल, सूखे मेवे, मिष्ठान आदि भेंट करेंगे।

    महाकालेश्वर मंदिर से रात 11 बजे हरिहर मिलन की सवारी शुरू होगी। राजसी वैभव के साथ निकलने वाली सवारी में पुलिस का अश्वरोही दल, पुलिस बैंड, सशस्त्र बल की टुकड़ी तथा अग्निरोधी दस्ता शामिल रहेगा। महाकाल मंदिर से शुरू होकर सवारी कोटमोहल्ला, गुदरी चौराहा, पटनी बाजार होते हुए रात 12 बजे गोपाल मंदिर पहुंचेगी। यहां सभा मंडप में भगवान महाकाल को गोपालजी के सम्मुख विराजित कर पूजा अर्चना की जाएगी। पूजन पश्चात रात 2 बजे भगवान महाकाल की सवारी पुन: मंदिर के लिए रवाना होगी।


    सवारी मार्ग की 20 गलियां होगी फायर प्रूफ

    महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक दो किमी लंबे सवारी मार्ग पर करीब 20 गलियां हैं। प्रतिबंध के बावजूद आतिशबाजी करने वाले कई श्रद्धालु इन्हीं गलियों से मुख्य मार्ग पर आते हैं और हिंगोट,राकेट चलाकर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में पुलिस को इन पर नियंत्रण करने में परेशानी आती है। छोटी गलियों में आग लगने पर काबू पाना भी मुश्किल होता है। इसलिए इस बार प्रशासन ने इन गलियों को फायरप्रूफ करने का निर्णय लिया है। हर गली पर अग्निशमन दल तथा पुलिस तैनात रहेगी।

    प्रशासन ने हिंगोट, राकेट चलाने पर प्रतिबंध लगाया

    सोमवार रात निकलने वाली हरिहर मिलन की सवारी में प्रशासन ने हिंगोट, राकेट चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि सवारी के दौरान हिंगोट, राकेट चलाने तथा आतिशबाजी करने से भक्तों को खासी परेशानी होती है। वृद्ध व दिव्यांग दर्शनार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सवारी मार्ग पर स्थित घर, दुकानों में पटाखों से जान माल का नुकसान भी हो सकता है।

    नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व सुविधा को देखते हुए सवारी में आतिशबाजी पर सख्ती से रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नागरिक सुरक्षा की धारा-163 (1) तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सवारी मार्ग पर सख्ती निगरानी के साथ वीडियो रिकार्डिंग भी की जाएगी। इससे प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों की सहजता से पहचान हो सकेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.