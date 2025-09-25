मेरी खबरें
    उज्जैन में 'आई लव मोहम्मद' के जवाब में लगे 'I Love Mahakal' के बैनर, सोशल मीडिया पर रार

    MP News: उज्जैन में कुछ लोगों ने ईदगाह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया था। मामला तूल न पकड़े इसलिए एसपी प्रदीप शर्मा ने कुछ ही देर में पोस्टर हटवा दिया था। इधर बुधवार रात उज्जैन के एक गरबा कार्यक्रम में आई लव महाकाल के बैनर लगाकर जयकारे लगाए।

    By Prakash Prajapat
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 08:38:35 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 08:59:09 PM (IST)
    'आई लव मोहम्मद' के जवाब में लगे 'I Love Mahakal' के बैनर

    HighLights

    1. गरबा स्थल पर आई लव महाकाल के बैनर के साथ लगे जयकारे
    2. ईदगाह पर लगाया था आई लव मोहम्मद का पोस्टर
    3. एसपी प्रदीप शर्मा ने कुछ ही देर में पोस्टर हटवा दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। गत दिनों उज्जैन में कुछ लोगों ने ईदगाह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया था। मामला तूल न पकड़े, इसलिए एसपी प्रदीप शर्मा ने कुछ ही देर में पोस्टर हटवा दिया था।

    इधर बुधवार रात उज्जैन के एक गरबा कार्यक्रम में आई लव महाकाल के बैनर लगाकर जयकारे लगाए। उल्लेखनीय है कि उप्र में कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन कई स्थानों पर हुआ था।

    श्रद्धालुओं ने आई लव महाकाल लिखा पोस्टर लहराया

    उज्जैन के ईदगाह पर भी इस तरह का पोस्टर लगाया गया था। इसके विरोध में कालिदास अकादमी में चल रहे गरबे में श्रद्धालुओं ने आई लव महाकाल लिखा पोस्टर लहराया और जय महाकाल के जयकारे लगाए। आयोजकों और

    श्रद्धालुओं ने कहा कि हम बाबा महाकाल से प्यार करते हैं, इसलिए पोस्टर लगाए हैं।

