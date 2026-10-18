2100 साल पुरानी परंपरा : उज्जैन में सुख-समृद्धि के लिए महाष्टमी पर मदिरा की धार से होगी नगर पूजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर सोमवार को नगर की सुख समृद्धि के लिए मदिरा की धार से नगर पूजा की जाएगी। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह व एसपी प्रदीप शर्मा सुबह 8 बजे चौबीस खंबा स्थित माता महामाया व महालया को मदिरा का भोग लगाकर नगर पूजा की शुरुआत करेंगे।

इसके बाद शासकीय अधिकारी व कोटवारों का दल नगर के विभिन्न कोणों में स्थित 40 से अधिक देवी व भैरव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए रवाना होगा। करीब 27 किलोमीटर लंबे नगर पूजा मार्ग पर मंदिर की धार लगाई जाएगी। इसमें 25 लीटर से अधिक शराब का उपयोग होगा।

उज्जैन में नगर पूजा की परंपरा करीब 2100 साल पुरानी है धार्मिक मान्यता के अनुसार उज्जैन में नगर पूजा की परंपरा करीब 2100 साल पुरानी है। सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। सिंधिया स्टेट के समय भी यह परंपरा कायम रही। आजादी के बाद प्रदेश की सरकार इस परंपरा का निर्वहन करती आ रही है। नगर पूजा का सारा खर्च सरकार और उनके अधिकारी उठाते हैं। एसडीएम लक्ष्मीनारायण गर्ग ने बताया इस बार सोमवार 19 अक्टूबर को नगर पूजा की जाएगी। इसको लेकर सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। तामसिक व सात्विक पूजा नगर पूजा के दौरान अलग-अलग मंदिरों में तामसिक व सात्विक पूजा की जाती है। कुछ देवी व भैरव मंदिरों मंदिरों मदिरा, दही आदि अर्पित किया जाता है। वहीं हनुमान मंदिरों में नारियल, तेल सिंदूर तथा ध्वज अर्पण की परंपरा है। 27 किलो मीटर लंबे मार्ग पर मदिरा के साथ पूरी, भजिए, भीगे हुए गेहूं-चने (घूघरी) अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है इससे नगर में मौजूद अतृप्त आत्माओं को तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।