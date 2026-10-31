उज्जैन में CM बोले- चुनाव हारे हैं तो पांच साल मेहनत कर जन समर्थन हासिल करें, अराजकता नहीं फैलाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : चुनाव में हार के बाद सड़क पर उतरकर विरोध करने के बजाय पांच साल जनता के बीच रहकर मेहनत करें और फिर जनसमर्थन हासिल करें। लोकतंत्र में किसी एक परिवार का राज नहीं चलता। यह नसीहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी।

शुक्रवार को कृषि उपज मंडी में आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे राजनीतिक प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके समर्थक दिल्ली में दो-पांच हजार लोगों के साथ अराजकता फैलाकर देश की 144 करोड़ जनता को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और चुनी हुई सरकारों का अपमान किया जा रहा है।

पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसान। -नईदुनिया मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि अटल जी 50 साल तक विपक्ष में रहे, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। चुनाव में हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है। यदि चुनाव हार गए हैं तो पांच साल मेहनत करें, जनता के बीच जाएं और दोबारा उसका विश्वास जीतें। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या किसी एक परिवार का ही राज चलता रहेगा? देश इस भावना को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एलिवेटेड रोड से मंडी तक उतारने की योजना पर विचार करें सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक नया सुझाव दिया। आगर रोड पर बनने वाले एलिवेटेड रोड से कृषि उपज मंडी तक सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए एक-दो भुजाएं उतारने की संभावना तलाशने को कहा।