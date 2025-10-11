मेरी खबरें
    सोने के झुमके व चांदी के कड़ों के लिए उतारा मौत के घाट, जेवरात बेचने गया तो खुला हत्या का राज

    महिला ने सोने के झुमके व पैरों में चांदी के कड़े पहने हुए थे। जिसे लूटने के इरादे से दोनों ने महिला की दराते से गला रेतकर तथा लाठी से सिर पर वार कर हत्या करना स्वीकार किया था। दोनों ने महिला की हत्या के बाद शव से आभूषण उतार लिए थे। इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया था।

    By Amit Atalasia
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 08:58:18 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 09:03:42 PM (IST)
    सोने के झुमके व चांदी के कड़ों के लिए उतारा मौत के घाट, जेवरात बेचने गया तो खुला हत्या का राज
    उज्‍जैन में महिला की हत्‍या।

    HighLights

    1. भाई के साथ रहकर दूसरे के खेतों में मजदूरी करती थी।
    2. शुक्रवार को वह खेत में फसल काटने के लिए गई थी।
    3. स्वजन ने नानाखेड़ा पुलिस को इसकी शिकायत की थी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सेवरखेड़ी निवासी महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। महिला शुक्रवार शाम से लापता थी। पुलिस ने गांव के ही दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने महिला को खेत में अकेला पाकर उसका दराते से गला रेत दिया और सिर पर लाठी से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद उसके कान से सोने के झुमके व पैरों से चांदी के कड़े उतारकर ले गए। शनिवार को आभूषण बेचने के लिए घूमने की सूचना पर पुलिस ने शंका के आधार पर पकड़ा तो हत्या का राजफाश हो गया।

    एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सेवरखेड़ी निवासी भग्गूबाई पत्नी अंबाराम उम्र 70 वर्ष अपने भाई के साथ रहकर दूसरे के खेतों में मजदूरी करती थी। शुक्रवार को वह खेत में फसल काटने के लिए गई थी। देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो उसके स्वजन ने नानाखेड़ा पुलिस को शिकायत की थी।


    पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की थी। शनिवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव का निवासी दीपक उर्फ मंगल सोने के झुमके बेचने के लिए घूम रहा है। पुलिस ने दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने कान्हा उर्फ कृष्णपाल के साथ मिलकर भग्गू बाई की हत्या करना स्वीकार किया था।

    दोनों ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम को भग्गूबाई अकेले ही खेत में काम कर रही थी। उस दौरान वह गुजरे थे। महिला ने सोने के झुमके व पैरों में चांदी के कड़े पहने हुए थे। इसे लूटने के इरादे से दोनों ने महिला की दराते से गला रेतकर तथा लाठी से सिर पर वार कर हत्या करना स्वीकार किया था। दोनों ने महिला की हत्या के बाद शव से आभूषण उतार लिए थे। इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया था।

    
