सोने के झुमके व चांदी के कड़ों के लिए उतारा मौत के घाट, जेवरात बेचने गया तो खुला हत्या का राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सेवरखेड़ी निवासी महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। महिला शुक्रवार शाम से लापता थी। पुलिस ने गांव के ही दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने महिला को खेत में अकेला पाकर उसका दराते से गला रेत दिया और सिर पर लाठी से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद उसके कान से सोने के झुमके व पैरों से चांदी के कड़े उतारकर ले गए। शनिवार को आभूषण बेचने के लिए घूमने की सूचना पर पुलिस ने शंका के आधार पर पकड़ा तो हत्या का राजफाश हो गया।

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सेवरखेड़ी निवासी भग्गूबाई पत्नी अंबाराम उम्र 70 वर्ष अपने भाई के साथ रहकर दूसरे के खेतों में मजदूरी करती थी। शुक्रवार को वह खेत में फसल काटने के लिए गई थी। देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो उसके स्वजन ने नानाखेड़ा पुलिस को शिकायत की थी।