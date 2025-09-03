आज उज्जैन भ्रमण पर निकलेंगे भगवान कालभैरव, सिंधिया शाही पगड़ी पहन चांदी की पालकी में देंगे दर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। डोल ग्यारस पर आज शाम चार बजे भगवान कालभैरव (Kaal Bhairav Ujjain) की सवारी उज्जैन भ्रमण पर निकलेगी। सेनापति चांदी की पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। कलेक्टर और एसपी पूजा-अर्चना कर पालकी को उज्जैन भ्रमण के लिए रवाना करेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी सेनापति को सलामी देगी।

मंदिर के पुजारी पंडित ओमप्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि कालभैरव मंदिर (Kaal Bhairav Mandir Ujjain) से शुरू होकर सवारी भैरवगढ़ जेल तिराहा पर पहुंचेगी। यहां जेल अधीक्षक पालकी का पूजन करेंगे तथा बंदी पुष्प वर्षा कर पालकी का स्वागत करेंगे। सवारी नया बाजार, भैरवगढ़ नाका, माणकचौक, महेंद्र मार्ग होते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा के सिद्धवट घाट पहुंचेगी। यहां वैकुंठ द्वार पर भगवान कालभैरव और रजत पादुकाओं का अभिषेक-पूजन होगा।