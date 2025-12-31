उज्जैन में बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलते नजर आए कपिल देव, देखें VIDEO

मेरी खबरें
    By Suryanarayan MishraEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 01:29:30 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 01:55:19 PM (IST)
    उज्जैन में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए कपिल देव।

    HighLights

    1. मंगलवार को वे उज्जैन में मोहनलाल सोनी व सरला सोनी के निवास आए
    2. शहर के फ्रीगंज क्षेत्र में सहज ही बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर आनंद लिया
    3. कपिल देव जब भी उज्जैन आते हैं तो उन्हें यहां शांति का अनुभव होता है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। वर्ष 1983 में देश को वर्ल्ड कप जीताने वाले धुरंधर क्रिकेटर कपिल देव मंगलवार को कुछ समय के लिए उज्जैन में अपने दोस्त से मिलने आए। इस दौरान वे फ्रीगंज क्षेत्र में बड़े ही सहज अंदाज में बच्चों के साथ सड़कों पर बल्लेबाजी करने लगे। बच्चों को भी कपिल देव के साथ खेलकर आनंद आया।

    क्रिकेटर कपिल देव मंगलवार को उज्जैन में मोहनलाल सोनी व सरला सोनी के निवास आए। इस दौरान वे प्रोटोकाल से दूर ही रहे। पूर्णत: सामान्य तरीके से उज्जैन पहुंचे कपिल देव ने फ्रीगंज क्षेत्र में सहज ही बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। एक गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देख आते-जाते हर किसी ने कपिल देव की सादगी को देखा।


    उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने भी कपिल देव से भेंट की। कपिल देव का महाकाल मंदिर में भी दर्शन करने का मन था, लेकिन मंदिर में भीड़ के कारण वे महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए। मोहनलाल सोनी ने बताया कि वे कपिल देव का उज्जैन से लगाव है और वे उनके पारिवारिक मित्र भी हैं। कपिल देव को उज्जैन में सुखद शांति का अनुभव हुआ।

