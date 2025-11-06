उज्जैन में दिल दहला देने वाली वारदात... 500 रुपये लूटकर पटरी पर फेंका मजदूर, ट्रेन गुजरने से पैर कटा

मेरी खबरें
    By Amit Atalasia
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 11:26:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 11:26:39 PM (IST)
    चरक अस्पताल में भर्ती घायल मजदूर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। फ्रीगंज ओवर ब्रिज के नीचे पटरी पर बुधवार रात को एक मजदूर को चार-पांच बदमाशों ने मारपीट कर उससे 500 रुपये लूट लिए, इसके बाद उसे पटरी पर पटक दिया। ट्रेन गुजरने पर मजदूर का पैर कटने से वह बेहोश हो गया। होश आने पर वह 500 मीटर तक घसीटता हुआ स्टेशन पहुंचा और वहां गश्त कर रहे जीआरपी जवान को जानकारी दी। उपचार के लिए उसे चरक अस्पताल भर्ती करवाया गया है।

    खाना लेकर पैदल स्टेशन की ओर आ रहा था मजदूर

    गुरुवार सुबह मजदूर का कटा पैर ट्रैकमेन को मिला था। जिसके बाद जीआरपी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। हालांकि पुलिस लूट की वारदात को लेकर जांच की बात कह रही है। लखन पुत्र मांगीलाल उम्र 34 साल निवासी ग्राम पलदुना तराना दिनभर मजदूरी करता है, रात वह रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गुजारता है। बुधवार रात को लखन जीरो पाइंट की ओर से खाना लेकर पैदल स्टेशन की ओर आ रहा था। फ्रीगंज ओवरब्रिज के नीचे उसे चार-पांच बदमाशों ने पकड़ लिया और मारपीट कर उससे 500 रुपये छीन लिए थे।


    उपचार के लिए चरक अस्पताल पहुंचाया

    बदमाशों ने उसे पटरी पर पटक दिया था। होश आया तो एक पैर कटा हुआ था, जिसके बाद वह करीब 500 मीटर तक घसीटता हुआ स्टेशन पर पहुंचा था। जहां गश्त कर रहे प्रधान आरक्षक वीर भूपेंद्रसिंह को उसने आवाज लगाकर बुलाया और घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिसकर्मी ने 108 एंबुलेंस बुलाकर उपचार के लिए चरक अस्पताल पहुंचाया।

    सुबह मिला कटा पैर, जीआरपी अस्पताल लेकर पहुंची

    गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैकमेन को पटरी पर लखन का कटा पैर मिला था। जिसकी जानकारी उसने जीआरपी को दी थी। पुलिस पैर लेकर चरक अस्पताल पहुंची थी। जहां पैर को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया गया है।

    जीआरपी का लूट से इंकार, जांच की बात

    जीआरपी टीआइ अमित भावसार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मजदूर के स्वजन उसे मानसिक रूप से बीमार भी बता रहे हैं। हालांकि उसके बयान दर्ज कर जांच कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजदूरी करने आया था भाई घायल लखन ने पुलिसकर्मियों को अपनी बहन अनिता निवासी सिंगावदा देवास का मोबाइल नंबर दिया था। जीआरपी ने अनिता को फोन कर घटनाक्रम की जानकारी दी थी। अनिता ने अपने स्वजन को फोन कर घटनाक्रम बताया था। अनिता ने पुलिस को बताया कि लखन मजदूरी करता है। उसकी एक पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। वह दीपावली के बाद भाईदूज मनाकर घर से मजदूरी करने के लिए उज्जैन आया था।

