नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। भगवान महाकाल की सवारी में शान से चलने वाला श्यामू हाथी महाकाल की सेवा के बाद अब उज्जैन भी छोड़ गया है। श्यामू को विशेषज्ञों की निगरानी में विशेष वाहन से गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा भेजा गया है। बता दें श्यामू पैरों की बीमारी के कारण चलने फिरने में असहज नजर आ रहा था। चिकित्सक लगातार उपचार कर रहे थे। विशेषज्ञों के परामर्श पर श्यामू को उपचार के लिए वनतारा भेजा गया है।

श्याम का उपचार करने वाले स्थानीय वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. मुकेश जैन ने बताया श्यामू वन्य प्राणियों की सुरक्षा करने वाली देश की शीर्ष संस्थाओं की निगरानी में था। भगवान महाकाल का सेवक होने के कारण श्यामू की वैसे भी विशेष देखभाल की जा रही थी। श्यामू को इलाज के लिए बाहर भेजने की प्रक्रिया दो साल से चल रही थी।