    महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली से लड्डू प्रसाद की कैशलेस बिक्री शुरू होगी। भक्त क्यूआर कोड से भुगतान कर भक्त लड्डू खरीद सकेंगे। इससे दर्शनार्थियों को सुविधा मिलेगी और मंदिर कर्मचारियों को भी खुल्ले पैसों की समस्या से निजात मिलेगी। महाकाल मंदिर समिति दान के लिए भी इस सुविधा को लागू करने की तैयारी कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 08:03:21 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 08:14:12 AM (IST)
    Mahakal Temple Ujjain: महाकाल में मंदिर में दीपावली से शुरू होगी लड्डू प्रसाद की कैशलेस बिक्री
    महाकालेश्वर मंदिर का लड्डू प्रसाद। फाइल फोटो

    HighLights

    1. अभी तक लड्डू प्रसाद की बिक्री नकद होती है।
    2. क्यूआर कोड से लड्डू प्रसाद की बिक्री शुरू होगी।
    3. शुद्ध देशी घी से बने बेसन के लड्डू दिए जाते हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद काउंटरों पर दीपावली से कैशलेस की सुविधा प्राप्त होगी। दर्शनार्थी क्यूआर कोड से भुगतान कर लड्डू प्रसाद खरीद सकेंगे। इस व्यवस्था से दर्शनार्थियों को काफी सुविधा होगी। मंदिर कर्मचारियों को भी खुल्ले पैसों की समस्या से निजात मिलेगी। महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह सुविधा शुरू होने में एक पखवाड़े का समय लग सकता है।

    महाकाल मंदिर समिति भगवान महाकाल के भोग प्रसाद के रूप में भक्तों को शुद्ध देशी घी से बने बेसन के लड्डू का विक्रय करती है। मंदिर परिसर स्थित काउंटरों से भक्तों को लड्डू प्रसाद का विक्रय किया जाता है। अभी तक लड्डू प्रसाद की बिक्री नकद होती है।

    क्यूआर कोड से दान भी कर सकेंगे भक्त

    महाकाल मंदिर समिति क्यूआर कोड से लड्डू प्रसाद की बिक्री शुरू करने के साथ दान के लिए भी इस सुविधा को लागू करने की तैयारी कर रही है। मंदिर परिक्षेत्र में जगह-जगह बड़े-बड़े क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। मंदिर समिति ने यह योजना पहले भी लागू की थी। उस समय दान के लिए लगाए गए क्यूआर कोड में एक कर्मचारी ने अपना नंबर डाल दिया था।

    मामले में जांच भी बैठाई गई थी, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो पाया था। मंदिर से जुड़े जानकारों का कहना है कि नए अधिकारियों को इस पूरे मामले की पड़ताल के बाद ही इस प्रकार की योजना शुरू करना चाहिए।

