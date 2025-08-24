मेरी खबरें
    महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किए महाकाल के दर्शन, बोले- देश की सुख-समृद्धि के लिए की प्रार्थना

    महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भगवान महाकाल से महाराष्ट्र की सुख-समृद्धि और जनता की खुशी के लिए प्रार्थना की। शिंदे ने कहा कि भगवान महाकाल के दर्शन से एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए भी आशीर्वाद की कामना की।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 11:31:21 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 11:45:20 AM (IST)
    महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे।

    उज्जैन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार सुबह उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेकर खुशी-खुशी अपने घर लौटते हैं। यहां पर आने पर एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, यहां पर आने के बाद एक सेवाभाव हर कोई लेकर जाता है। आज हमारे सभी लोगों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए।

    उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की धरती से आज हम महाकाल मंदिर आए हैं, महाराष्ट्र के किसान, बहू-बेटियों और जनता को भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो। वो सभी सुखी-समृद्ध और आनंदित हो जाए। महाराष्ट्र भी फले-फूले और समृद्ध हो जाए। महाराष्ट्र का गौरव बढ़े, विकास बढ़े। सभी लोगों के जीवन में सुख, आनंद और खुशियां आए। भगवान महाकाल से यह प्रार्थना हमने की है।

    शिंदे ने कहा कि भगवान महाकाल तो स्वयं से सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल से यह भी प्रार्थना की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे। वो हमारे देश का ऐसे ही गौरव बढ़ाते रहें। वो देश को दुनिया में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश भी सुख-समद्ध हो और देश के सभी लोगों को भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो।

    जाह्नवी कपूर व सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किए भगवान महाकाल के दर्शन

    विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में शनिवार शाम प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री जाह्नवी कपूर तथा अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भगवान महाकाल के दर्शन तथा पूजा अर्चना की। मंदिर समिति की ओर से हिमांशु कारपेंटर ने उनका सम्मान किया गया। पं. राजेश पुजारी ने बताया जाह्नवी कपूर व सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' अगस्त के आखिरी सप्ताह में सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है।

    इसी फिल्म की सफलता के लिए दोनों भगवान महाकाल से प्रार्थना करने आए थे। परिघ योग में फिल्म की सफलता व दोनों की मनोकामना पूर्ति के लिए उनकी ओर से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की है। पश्चात भगवान महाकाल के आशीर्वाद स्वरूप माला व महाप्रसादी भेंट की।

