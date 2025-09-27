उज्जैन में गरबा खेलने जा रही युवती को मिलने बुलाया, गैराज में ले जाकर करने लगा छेड़छाड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम युवक ने युवती से दोस्ती कर ली। गुरुवार रात को उसने युवती को मिलने के लिए मंछामन चौराहे के समीप बुलाया था। यहां वह युवती को गैराज के अंदर ले गया और छेड़छाड़ करने लगा। युवती के शोर मचाने पर लोगों ने उसे पकड़ा और जमकर पीट दिया। जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए। युवक को नीलगंगा पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस ने बताया कि एक युवती की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से फरदीन नामक युवक से हुई थी। युवती गुरुवार रात को गरबा खेलने के लिए जा रही थी। उसी दौरान फरदीन ने उसे फोन कर जरूरी बात करने के बहाने से मंछामन चौराहे पर बुलाया था।

यहां वह उसे न्यू उज्जैन मोटर्स नाम से गैराज में अंदर ले गया और छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने शोर मचाया तो लोगों ने फरदीन को पकड़कर जमकर पीट दिया। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और आसपास के लोग वहां आ गए और फरदीन को लेकर नीलगंगा थाने पहुंचे। जहां पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

शक्ति मोबाइल रख रही गरबा पंडालों पर नजर

बता दें कि गरबा पांडालों में अवांछित लोगों को प्रवेश रोकने के लिए पुलिस ने खासी तैयारी की है। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर 12 शक्ति टीम बनाई गई है। 24 महिला पुलिसकर्मी लगातार दोपहिया वाहनों से गरबा पांडालों पर नजर रख रही है। माधवनगर सीएसपी दीपिका शिंदे ने नवरात्र के दौरान रोजाना शाम 7 बजे से गरबा समाप्त होने तक शक्ति मोबाइल पांडालों में जाकर नजर रखेगी कि वहां युवतियों को कोई परेशान तो नहीं कर रहा।