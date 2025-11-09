पुलिसकर्मी का बगैर हेलमेट वाहन चलाने का फोटो पोस्ट करने की मिली 'सजा', काट दिया चालान

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी का फोटो पोस्ट किया था। जिसमें पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट के वाहन चलाते हुए नजर आ रहा था। यातायात पुलिस ने स्कूटी के नंबर के आधार पर पुलिसकर्मी को थाने बुलाकर उसका चालान काटा है। अधिकारियों का कहना है कि नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

यातायात डीएसपी विक्रमसिंह कनपुरिया व दिलीपसिंह परिहार ने बताया कि शहर में इन दिनों हेलमेट नहीं लगाने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। बीते तीन दिनों में 393 चालान काटे गए हैं। शनिवार को एक युवक ने इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर एक पुलिसकर्मी का फोटो पोस्ट किया था। जिसमें वह बगैर हेलमेट के स्कूटी चलाते हुए नजर आ रहा था। यातायात सूबेदार इंद्रपालसिंह ने स्कूटी के नंबर के आधार पर 32वीं बटालियन में पदस्थ एएसएफ के मेजर शिवकांत से संपर्क कर उसे यातायात थाने बुलाया था। जहां मेजर हेलमेट लगाकार पहुंचे थे।