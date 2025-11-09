पुलिसकर्मी का बगैर हेलमेट वाहन चलाने का फोटो पोस्ट करने की मिली 'सजा', काट दिया चालान

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी का फोटो पोस्ट किया था। जिसमें पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट के वाहन चलाते हुए नजर आ रहा था। यातायात पुलिस ने स्कूटी के नंबर के आधार पर पुलिसकर्मी को थाने बुलाकर उसका चालान काटा है। अधिकारियों का कहना है कि नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
यातायात डीएसपी विक्रमसिंह कनपुरिया व दिलीपसिंह परिहार ने बताया कि शहर में इन दिनों हेलमेट नहीं लगाने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। बीते तीन दिनों में 393 चालान काटे गए हैं। शनिवार को एक युवक ने इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर एक पुलिसकर्मी का फोटो पोस्ट किया था। जिसमें वह बगैर हेलमेट के स्कूटी चलाते हुए नजर आ रहा था। यातायात सूबेदार इंद्रपालसिंह ने स्कूटी के नंबर के आधार पर 32वीं बटालियन में पदस्थ एएसएफ के मेजर शिवकांत से संपर्क कर उसे यातायात थाने बुलाया था। जहां मेजर हेलमेट लगाकार पहुंचे थे।
हालांकि पुलिस ने बगैर हेलमेट लगाए वाहन चलाने पर 300 रुपये का चालान काटा है। अधिकारियों का कहना है कि कानून सबके लिए समान है। नियम तोड़ने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। यह था मामला फेसबुक पेज पर कार्तिक त्रिवेदी नामक युवक द्वारा एक वीडियो एवं फोटो साझा किए गए थे। जिनमें एक पुलिसकर्मी स्कूटी क्रमांक एमपी13 जेडएच 9536 पर बिना हेलमेट के वाहन चलाते दिखाई दे रहा था।
कार्तिक ने यह भी लिखा था कि बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर मेरा चालान काटा गया है। जिसके बाद मैंने तत्काल हेलमेट खरीदा और अब रोजाना हेलमेट लगाकर ही दोपहिया वाहन चलाउंगा। मगर यह पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट वाहन चला रहा है। क्या कानून का पालन करवाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। फोटो व वीडियो वायरल होने के बाद एसपी प्रदीप शर्मा ने यातायात पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कार्रवाई की गई।