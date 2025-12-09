मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सिंहस्थ 2028 में भीड़ को संभालना होगा आसान, 100 करोड़ रुपये से बनेगी मेगा पार्किंग

    सिंहस्थ-2028 में भीड़ और यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए उज्जैन में 100 करोड़ की मेगा पार्किंग परियोजना शुरू की गई है। 6012 हेक्टेयर क्षेत्र में पार्किंग नेटवर्क और आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। परामर्शदाता की निगरानी में डिजाइन से निर्माण तक कार्य होगा, जिससे ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 01:01:15 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 01:01:15 PM (IST)
    सिंहस्थ 2028 में भीड़ को संभालना होगा आसान, 100 करोड़ रुपये से बनेगी मेगा पार्किंग
    सिंहस्थ 2028 की जोरों से तैयारियां चल रही हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सिंहस्थ-2028 हेतु 100 करोड़ की पार्किंग परियोजना शुरू।
    2. 6012 हेक्टेयर में विशाल पार्किंग नेटवर्क विकसित होगा।
    3. पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी सहित आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक अनुभव दिलाने के लिए राज्य सरकार ने भीड़ और यातायात प्रबंधन के सबसे अहम मोर्चे पर निर्णायक कदम उठा लिया है।

    उज्जैन में 100 करोड़ रुपये की मेगा पार्किंग परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज कर दी गई है। इस परियोजना के तहत 6012 हेक्टेयर क्षेत्र में विशाल पार्किंग नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसके साथ ही अत्याधुनिक जनसुविधाएं भी विकसित होंगी।

    इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को शहर की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही व्यवस्थित पार्किंग और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। यह साफ संकेत है कि इस बार सिंहस्थ भीड़ के दबाव से नहीं, बल्कि डिजिटल और संरचनात्मक प्लानिंग की बदौलत संचालित होगा।


    पार्किंग के साथ आधुनिक सुविधाओं का विकास

    सरकार की इस विशेष योजना में केवल पार्किंग स्थल का निर्माण नहीं हो रहा है। यहां पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र, यातायात संकेत और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना को सिंहस्थ-2028 की सुरक्षा और सुगमता के लिए सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है। इसका उद्देश्य उज्जैन शहर के भीतर वाहनों के दबाव को कम करना और प्रमुख मंदिरों तथा घाटों तक पहुंच को पहले की तुलना में अधिक सहज बनाना है।

    इसके लिए एक परामर्शदाता फर्म का चयन किया जा रहा है, जिसे सेवाओं के बदले लगभग दो करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह फर्म दो प्रमुख चरणों में काम करेगी।

    दो चरणों में होगा काम

    पहला चरण डिजाइन और रूपरेखा तैयार करने से संबंध‍ित होगा। इसमें विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, भू-तकनीकी अध्ययन, संरचनात्मक नक्शे, लागत अनुमान और आवश्यक स्वीकृतियां शामिल रहेंगी। दूसरे चरण में निर्माण प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, साइट सुपरविजन, ठेका प्रबंधन और समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अनुसार, समय सीमा में केंद्रित इस परियोजना से सिंहस्थ-2028 के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन अत्यधिक सुदृढ़ हो जाएगा।

    भीड़ प्रबंधन होगा आसान

    परियोजना लागू होने से उज्जैन शहर के भीतर जाम की समस्याएं कम होंगी और श्रद्धालुओं को प्रमुख मंदिरों, घाटों और आयोजनों तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सिंहस्थ-2028 को दुनिया के सबसे विशाल धार्मिक समागम को आधुनिक स्वरूप में आयोजित करने की दिशा में यह कदम भीड़ प्रबंधन की चुनौती को अवसर में बदलने वाला साबित होगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.