उज्जैन में चाइना डोर से नाबालिग बाइक सवार का गला कटा, हालत नाजुक

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। जयसिंहपुरा में बुधवार दोपहर एक बाइक सवार नाबालिग चाइना डोर की चपेट में आ गया। गले की नस कटने से उसे गंभीर हालत में चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल दोपहिया वाहन से राजीव रत्न कॉलोनी स्थित घर से महाकाल मंदिर के बाहर अपनी फूल-प्रसाद की दुकान पर जा रहा था।

प्रेम पुत्र तिलक कुलवाडिया उम्र 17 वर्ष निवासी राजीव रत्न कालोनी के परिवार की महाकाल मंदिर के बाहर फूल-प्रसाद की दुकान है। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे प्रेम बाइक से अपने घर से दुकान जाने के लिए निकला था। जयसिंहपुरा में उसके गले में चाइना डोर फंस गई थी। प्रेम बाइक रोकता उससे पहले ही चाइना डोर ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

इससे उसके गले की नस कट गई और खून बहने लगा था। राहगीरों ने उसे तत्काल उपचार के लिए चरक अस्पताल पहुंचाया। यहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि गले की नस के अंदर तक घाव हो गया है। इससे वह फिलहाल बोल भी नहीं पा रहा है। शनिवार को भी व्यक्ति हुआ था घायल तुलसीराम पुत्र रामलाल राठौर उम्र 52 वर्ष निवासी गायत्री नगर हलवाई का काम करता है। शनिवार को वह दोपहिया वाहन से इंदिरा नगर से गुजर रहा था। उसी दौरान उसके चेहरे पर चाइना डोर आ गई थी। राठौर डोर को हटाता इससे पूर्व ही उसकी नाक कट गई। गनीमत रही कि राठौर की आंखें बच गई। वहीं हाथ में भी गंभीर चोट लगी है। लोगों ने उसे उपचार के लिए चरक अस्पताल पहुंचाया था।