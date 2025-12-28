मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उज्जैन में चाइनीज डोर से कट गई बाइक सवार की नाक, एक महीने में चार लोग हुए घायल

    प्रतिबंध के बाद भी उज्जैन में चाइना डोर से पिछले एक महीने में चार लोग घायल हुए हैं। शनिवार को इसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया और उसकी नाक कट गई। उसके ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 09:21:51 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 09:27:58 AM (IST)
    उज्जैन में चाइनीज डोर से कट गई बाइक सवार की नाक, एक महीने में चार लोग हुए घायल
    चरक अस्पताल में भर्ती घायल बाइक चालक।

    HighLights

    1. कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने चाइना डोर की बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है
    2. उजृजैन जिले की पुलिस भी लगातार चाइना डोर को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है
    3. पुलिस दुकानों के अलावा घरों की छतों पर जाकर कर रही है चाइनीज मांझे की जांच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। जानलेवा चाइना डोर की चपेट में शनिवार को एक बाइक सवार आ गया। गंभीर हालत में चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तुलसीराम पुत्र रामलाल राठौर उम्र 52 वर्ष निवासी गायत्री नगर शनिवार को दोपहिया वाहन से इंदिरा नगर से गुजर रहा था। उसी दौरान उसके चेहरे पर चाइना डोर आ गई थी। राठौर डोर को हटाता इससे पूर्व ही उसकी नाक कट गई। जिससे काफी खून बहने लगा था। गनीमत रही कि राठौर की आंखें बच गई। वहीं हाथ में भी गंभीर चोट लगी है। लोगों ने उसे उपचार के लिए चरक अस्पताल पहुंचाया था।

    एक माह में चार चाइना डोर की चपेट में आ चुके

    बता दें कि एक माह के दौरान ही चार लोग चाइना डोर की चपेट में आ चुके है। 20 दिसंबर को एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का छात्र योगेश पुत्र ईश्वर आंजना उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पिपलियाधूमा झारड़ा बाइक से अपने गांव से परीक्षा देने के लिए उज्जैन आया था। परीक्षा देकर वह शाम को दोपहिया वाहन से वापस गांव की ओर जा रहा था।


    आगर रोड पर खिलचीपुर नाके के समीप आंजना के गले में चाइना डोर फंस गई और उसका गला बुरी तरह कट गया। चरक अस्पताल में डाक्टर ने उसके गले में दस टांके लगाए थे। इसी प्रकार विपुल महिवाल नामक युवक 7 दिसंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे दोपहिया वाहन से जीरो पाइंट ब्रिज से गुजर रहा था। उसी दौरान उसके गले में चाइना डोर फंस गई थी।

    डोर से उसका गला कट गया था। पाटीदार अस्पताल में युवक के गले में टांके लगाए गए थे। इसके अलावा एक अन्य युवती का भी जीरो पाइंट ब्रिज पर गला कट गया था। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर आठ व विराट नगर में पतंग लूटने के दौरान दो बच्चे करंट लगने से बुरी तरह झुलस चुके हैं।

    गला कटने से हो चुकी छात्रा की मौत

    15 जनवरी 2022 को जीरो पाइंट पुल से दोपहिया वाहन से गुजर रही 11वीं कक्षा की छात्रा नेहा आंजना की चाइना डोर से गला कटने से मौत हो चुकी है। इसके अलावा बीते वर्ष भी कई लोगों के हाथ, पैर व गले में चाइना डोर फंसने से वह घायल हो चुके हैं।

    पुलिस की सख्ती के बाद भी उपयोग जारी

    कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने चाइना डोर की बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। जिले की पुलिस भी लगातार चाइना डोर को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस पतंग दुकानों की जांच के अलावा घरों की छतों पर जाकर पतंग उड़ा रहे बच्चों की डोर की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस बच्चों को समझाइश भी दे रही है कि वह चाइना डोर का उपयोग ना करें, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। मगर इसके बाद भी डोर का उपयोग नहीं रोका जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.