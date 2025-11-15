मेरी खबरें
    'सबसे पहले गर्दन तुम्हारी उड़ाई जाएगी', MP वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सिर काटने की मिली धमकी

    MP News: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशक को सोशल मीडिया पर सिर काटने की धमकी दी गई है। दोनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन का स्वागत किया था। मामले में महाकाल पुलिस ने एक माह बाद केस दर्ज किया।

    By Amit Atalasia
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 10:04:24 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 10:13:11 PM (IST)
    मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल को मिली धमकी

    HighLights

    1. मप्र वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को मिली धमकी
    2. उज्जैन का मामला, दो आरोपियों पर केस दर्ज
    3. सद्भाव के लिए किया था स्वागत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशक को इंटरनेट मीडिया पर सिर काटने की धमकी दी गई है। दोनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन का स्वागत किया था। मामले में महाकाल पुलिस ने एक माह बाद केस दर्ज किया। साइबर सेल संबंधित सोशल मीडिया आईडी संचालकों की तलाश में जुटी है।

    पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल और निदेशक फैजान खान ने गत पांच अक्टूबर को मुस्लिम समाज के लोगों के साथ उज्जैन शहर के तोपखाना में मंच लगाकर संघ के पथ संचलन का स्वागत किया था। इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो पोस्ट किया गया था। पोस्ट पर ताज अंसारी और फजल खान बाबा की इंस्टाग्राम आईडी से धमकी दी। अंसारी ने दोनों को दलाल बताया।


    वहीं फजल ने लिखा कि कल हमारा बहुमत आएगा, तो सबसे पहले गर्दन तुम्हारी उड़ाई जाएगी। मामले में वक्फ बोर्ड के निदेशक फैजल खान ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों आरोपित फरार हैं।

    सद्भाव के लिए किया था स्वागत

    वक्फ बोर्ड निदेशक फैजान खान का कहना है कि हमने सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए संघ के पथ संचलन का स्वागत किया था। उसके बाद से कट्टरपंथियों द्वारा धमकाया जा रहा है। अश्लील और अशोभनीय कमेंट किए जा रहे हैं। हमें जान का खतरा है।

