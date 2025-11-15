'सबसे पहले गर्दन तुम्हारी उड़ाई जाएगी', MP वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सिर काटने की मिली धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशक को इंटरनेट मीडिया पर सिर काटने की धमकी दी गई है। दोनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन का स्वागत किया था। मामले में महाकाल पुलिस ने एक माह बाद केस दर्ज किया। साइबर सेल संबंधित सोशल मीडिया आईडी संचालकों की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल और निदेशक फैजान खान ने गत पांच अक्टूबर को मुस्लिम समाज के लोगों के साथ उज्जैन शहर के तोपखाना में मंच लगाकर संघ के पथ संचलन का स्वागत किया था। इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो पोस्ट किया गया था। पोस्ट पर ताज अंसारी और फजल खान बाबा की इंस्टाग्राम आईडी से धमकी दी। अंसारी ने दोनों को दलाल बताया।