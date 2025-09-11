नई बस सेवा दूर करेगी उज्जैन सिंहस्थ की परिवहन चुनौती, अगले साल शुरू होगा CM मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट

उदय प्रताप सिंह, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती ‘परिवहन व्यवस्था’ को सरकार नई बस सेवा से हल करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकारी लोक परिवहन सेवा वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शुरू होगा। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बुधवार को उज्जैन प्रवास के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह सेवा पीपीपी मॉडल पर संचालित होगी और यात्रियों को किफायती किराए पर सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराएगी।

सेवा की शुरुआत अप्रैल 2026 में इंदौर से होगी और वर्ष के अंत तक यह उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। इंदौर और जबलपुर में रूट सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि उज्जैन संभाग में अधोसंरचना और ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया चल रही है। सिंह ने कहा कि नई बस सेवा सिंहस्थ-2028 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देगी।

सचिव मनीष सिंह ने बताया कि उज्जैन सहित प्रत्येक जिले में आधुनिक बस डिपो, स्वच्छ बस स्टैंड और सर्वसुविधा युक्त बस स्टॉप बनाए जाएंगे। सभी बसों में सीसीटीवी और जीपीएस अनिवार्य होंगे। यात्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग, मोबाइल ऐप से ट्रैकिंग और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा पाएंगे। सिंहस्थ-2028 पर फोकस सिंहस्थ को लेकर उज्जैन में हुई बैठक में परिवहन मंत्री ने वाहनों की संख्या, लाइसेंस निलंबन और स्कूल/कॉलेज बसों की सुरक्षा जांच पर चर्चा की। शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और शिक्षकों की उपस्थिति पर जोर दिया गया। प्रवास के दौरान मंत्री ने महाराजवाड़ा स्थित निर्माणाधीन सांदीपनी शासकीय विद्यालय का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।