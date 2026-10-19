MP में मोरों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार, बड़नगर में बनेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को मां चामुंडा धाम गजनीखेड़ी में आयोजित कार्यक्रम में 22 करोड़ 34 लाख रुपये की लागत के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोरों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है।

बड़नगर में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने, कवि प्रदीप सम्मान समारोह आयोजित करने और गीता भवन का निर्माण कराने की घोषणा की। कहा कि भाटपचलाना और इंगोरिया में नए सांदीपनि विद्यालय खोले जाएंगे। 35 जिलों से आलू की खरीदी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पार्क से किसानों को उपज के प्रसंस्करण और विपणन के अवसर मिलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उज्जैन और आगर में आलू प्रसंस्करण की नई इकाइयां शुरू की जा रही हैं। ये इकाइयां प्रदेश के 35 जिलों के किसानों से आलू खरीदेंगी, जिससे उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।